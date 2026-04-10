Patienten dürfen nicht JF lesen: Uniklinik Bonn verspricht vollständige Aufklärung

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BONN. Das Universitätsklinikum Bonn hat nach einer Anfrage der JUNGE FREIHEIT angekündigt, die mutmaßliche Sperre mehrerer Nachrichtenportale auf klinikeigenen Tablets zu prüfen. Man bitte „um etwas Zeit für eine sorgfältige Prüfung“ und werde sich anschließend zurückmelden. In einer weiteren Antwort präzisierte die Pressestelle, der Vorgang werde „gemeinsam mit den zuständigen Bereichen geprüft“.

Aufgrund der „erforderlichen technischen Prüfung“ sei eine Rückmeldung „voraussichtlich erst in der kommenden Woche möglich“.

Sperrt die Klinik die Seiten mit Absicht?

Hintergrund der Anfrage sind Berichte, wonach Patienten über die bereitgestellten Tablets keinen Zugriff auf die JUNGE FREIHEIT sowie die Portale „Apollo News“ und „Nius“ haben. Beim Aufruf erscheint eine Fehlermeldung, während andere Medienangebote problemlos geladen werden können.

Ob es sich um eine gezielte Sperre oder um ein technisches Problem handelt, ist damit weiterhin offen. Die Klinik hat sich hierzu bislang nicht inhaltlich geäußert. Die JUNGE FREIHEIT bleibt dran. (rr)