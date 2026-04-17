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TV-Kritik „Markus Lanz“: Nord- Stream-Anschlag: „Selenskyj hat das genehmigt“

TV-Kritik „Markus Lanz“: Nord- Stream-Anschlag: „Selenskyj hat das genehmigt“

TV-Kritik „Markus Lanz“: Nord- Stream-Anschlag: „Selenskyj hat das genehmigt“

Bei Markus Lanz bemüht man sich den Urhebern des Nord Stream Anschlags auf die Spur zu kommen.
Bei Markus Lanz bemüht man sich den Urhebern des Nord Stream Anschlags auf die Spur zu kommen.
Bei Markus Lanz bemüht man sich den Urhebern des Nord Stream Anschlags auf die Spur zu kommen. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
JF-Plus Icon Premium TV-Kritik „Markus Lanz“
 

Nord- Stream-Anschlag: „Selenskyj hat das genehmigt“

Nach Recherchen eines Wall-Street-Journalisten geschah der Anschlag auf die Nord- Stream-Pipeline mit staatlicher Unterstützung der Ukraine. Bei Markus Lanz vernebelt Ex-Kanzleramtsminister Schmidt die Informationspolitik der Scholz-Regierung.

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Bei Markus Lanz bemüht man sich den Urhebern des Nord Stream Anschlags auf die Spur zu kommen. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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