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TV-Kritik: Frohnmaier, die Frage nach dem Deutschlandlied und das Anti-AfD-Tribunal

TV-Kritik: Frohnmaier, die Frage nach dem Deutschlandlied und das Anti-AfD-Tribunal

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Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier stand bei Markus Lanz Rede und Antwort.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier stand bei Markus Lanz Rede und Antwort.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier stand bei Markus Lanz Rede und Antwort. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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Frohnmaier, die Frage nach dem Deutschlandlied und das Anti-AfD-Tribunal

„Das ist nicht unser Krieg“, tönt es aus SPD und AfD, wenn es um die Blockade des Welthandels durch das iranische Mullah-Regime geht. Doch anstatt der Frage nach deutschen Interessen am Persischen Golf nachzugehen, versteift sich Markus Lanz auf Gesangsverbote und nimmt Frohnmaier ins Verhör.

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Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier stand bei Markus Lanz Rede und Antwort. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
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