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Einseitige Berichterstattung: Der Fall Fernandes – so täuscht der öffentliche Rundfunk das Publikum

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Fernandes, Miosga, Hubig (v.l.n.r.): Kampagne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Foto: ARD
Fernandes, Miosga, Hubig (v.l.n.r.): Kampagne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Foto: ARD
Fernandes, Miosga, Hubig (v.l.n.r.): Kampagne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Foto: ARD
JF-Plus Icon Premium Einseitige Berichterstattung
 

Der Fall Fernandes – so täuscht der öffentliche Rundfunk das Publikum

Collien Fernandes ist das Testimonial einer großangelegten orchestrierten PR-Aktion des SPD-Justizministeriums, das offenbar von den Zensur-Aktivisten von HateAid gekapert wurde. Mit der Transparenz nehmen es die Sender nicht so genau. Ein Kommentar von Katharina Schmieder.

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Fernandes, Miosga, Hubig (v.l.n.r.): Kampagne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Foto: ARD
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