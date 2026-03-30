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TV-Kritik: Das Fernsehgericht tagt im „Täterparadies“

TV-Kritik: Das Fernsehgericht tagt im „Täterparadies“

TV-Kritik: Das Fernsehgericht tagt im „Täterparadies“

Das Bild zeigt die Gäste der gestrigen Sendung der ARD-Show „Caren Miosga“.
Das Bild zeigt die Gäste der gestrigen Sendung der ARD-Show „Caren Miosga“.
Die Gäste bei „Caren Miosga“: Kollektive Empörung über Merz‘ Hinweis zu Migrantenkriminalität entbrannt. Quelle: NDR Screenshot: JF
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Das Fernsehgericht tagt im „Täterparadies“

Bei Caren Miosga sucht Justizministerin Hubig plötzlich Abstand zum Rosenkrieg von Collien Fernandes. Muss sie um ihre Strafrechtsnovelle gegen sexualisierte Deepfakes fürchten, weil die Vorwürfe gegen Ulmen verpuffen?

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Die Gäste bei „Caren Miosga“: Kollektive Empörung über Merz‘ Hinweis zu Migrantenkriminalität entbrannt. Quelle: NDR Screenshot: JF
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