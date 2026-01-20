Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
„v. u. Z.“ statt „v. Chr.“: Cancelt der ÖRR jetzt Jesus?

ÖRR-Jugendformat Funk
ÖRR-Jugendformat Funk
ÖRR-Jugendformat Funk: Bewußte Abgrenzung vom Christentum? Foto: picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka
JF-Plus Icon Premium „v. u. Z.“ statt „v. Chr.“
 

Cancelt der ÖRR jetzt Jesus?

Das Jugendformat Funk nutzt in einem Beitrag statt „vor Christus“ die Bezeichnung „vor unserer Zeit“. Eine neue woke Sprachregelung? Auf JF-Nachfrage versucht die Redaktion, sich zu erklären.

