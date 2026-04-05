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Christlicher Glaube: Mythos oder Faktum? Über Jesu Auferstehung

Christlicher Glaube: Mythos oder Faktum? Über Jesu Auferstehung

Christlicher Glaube: Mythos oder Faktum? Über Jesu Auferstehung

Bild des Auferstehungs-Mythos: Martin Knoller (1725–1804), Auferstehung Christi, Öl auf Leinwand, 1771.
Bild des Auferstehungs-Mythos: Martin Knoller (1725–1804), Auferstehung Christi, Öl auf Leinwand, 1771.
Martin Knoller (1725–1804), Auferstehung Christi, Öl auf Leinwand, 1771. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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Mythos oder Faktum? Über Jesu Auferstehung

Ist die Auferstehung Jesu ein historisches Ereignis? Nun, auch der Mensch der Postmoderne ist allzu gern bereit, an Legenden zu glauben.

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Martin Knoller (1725–1804), Auferstehung Christi, Öl auf Leinwand, 1771. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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