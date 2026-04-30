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Neue „Klar“-Folge: Einblicke in den alltäglichen Islamismus

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In der Straßenumfrage halten einige Muslime mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg.
In der Straßenumfrage halten einige Muslime mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg.
In der Straßenumfrage halten einige Muslime mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Neue „Klar“-Folge
 

Einblicke in den alltäglichen Islamismus

Das Thema Islamismus meidet der ÖRR gewöhnlich wie der Teufel das Weihwasser. Doch die neue Folge des Magazins „Klar“ mit Julia Ruhs widmet sich dem. Die Frage lautet: Was kann dem ÖRR-Zuschauer zugemutet werden, bevor es den nächsten Shitstorm gibt?

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In der Straßenumfrage halten einige Muslime mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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