Einblicke in den alltäglichen Islamismus

In der Straßenumfrage halten einige Muslime mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Foto: ARD Mediathek / Screenshot

Das Thema Islamismus meidet der ÖRR gewöhnlich wie der Teufel das Weihwasser. Doch die neue Folge des Magazins „Klar“ mit Julia Ruhs widmet sich dem. Die Frage lautet: Was kann dem ÖRR-Zuschauer zugemutet werden, bevor es den nächsten Shitstorm gibt?