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Tagesschau-Beitrag zu „Looksmaxxing“: Alles Nazi, oder was?

Tagesschau-Beitrag zu „Looksmaxxing“: Alles Nazi, oder was?

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Junger Mann und ARD-Moderator: Wer auf sein Äußeres achtet, könnte Nazi sein. Foto: Fotos: IMAGO / Lars Berg / Instagram/ clavicular0 / KI
Junger Mann und ARD-Moderator: Wer auf sein Äußeres achtet, könnte Nazi sein. Foto: Fotos: IMAGO / Lars Berg / Instagram/ clavicular0 / KI
Junger Mann und ARD-Moderator: Wer auf sein Äußeres achtet, könnte Nazi sein. Foto: Fotos: IMAGO / Lars Berg / Instagram/ clavicular0 / KI
JF-Plus Icon Premium Tagesschau-Beitrag zu „Looksmaxxing“
 

Alles Nazi, oder was?

Die Tagesschau erleidet einen schweren Cortisolanstieg, nachdem sie „Looksmaxxing“ in die Nähe der „Rassenlehre der Nationalsozialisten“ rückt. Alles daran ist blöd. Ein Kommentar von Vincent Steinkohl.

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Junger Mann und ARD-Moderator: Wer auf sein Äußeres achtet, könnte Nazi sein. Foto: Fotos: IMAGO / Lars Berg / Instagram/ clavicular0 / KI
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