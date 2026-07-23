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Wer führt künftig die Partei?: Was die Gerichte zum AfD-Streit sagen – und worum es wirklich geht

Wer führt künftig die Partei?: Was die Gerichte zum AfD-Streit sagen – und worum es wirklich geht

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Justitia-Statue vor einer AfD-Flagge: Gerichte werden eingeschaltet. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
Justitia-Statue vor einer AfD-Flagge: Gerichte werden eingeschaltet. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
Justitia-Statue vor einer AfD-Flagge: Gerichte werden eingeschaltet. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
JF-Plus Icon Premium Wer führt künftig die Partei?
 

Was die Gerichte zum AfD-Streit sagen – und worum es wirklich geht

Der Streit um die Landesliste der AfD in Nordrhein-Westfalen geht in die nächste Runde. Nun haben sich auch Gerichte mit dem Thema befasst. Doch hinter den Kulissen geht es um einen ganz anderen Machtkampf.

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Justitia-Statue vor einer AfD-Flagge: Gerichte werden eingeschaltet. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
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