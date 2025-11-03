Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

TV-Kritik: Wie der Grüne Cem Özdemir einen Chamäleon-Wahlkampf führt

TV-Kritik: Wie der Grüne Cem Özdemir einen Chamäleon-Wahlkampf führt

TV-Kritik: Wie der Grüne Cem Özdemir einen Chamäleon-Wahlkampf führt

Cem Özdemir spielt bei Caren Miosga das grüne Chamäleon.
Cem Özdemir spielt bei Caren Miosga das grüne Chamäleon.
Cem Özdemir spielt bei Caren Miosga das grüne Chamäleon. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
JF-Plus Icon Premium TV-Kritik
 

Wie der Grüne Cem Özdemir einen Chamäleon-Wahlkampf führt

Bei Caren Miosga sucht Özdemir maximale Distanz zu Kernpositionen seiner Partei – sei es bei der „Stadtbild“-Debatte oder beim Verbrenner-Verbot. Und ein Weltökonom malt ein düsteres Zukunftsbild: Autoland ist abgebrannt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Cem Özdemir spielt bei Caren Miosga das grüne Chamäleon. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles