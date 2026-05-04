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Entlarvende Äußerung: Der schwache Merz kann nicht anders, als die CDU „umzubringen“

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Hilflos, überfordert, winselnd: Kanzler Friedrich Merz im Interview bei „Caren Miosga“.
Hilflos, überfordert, winselnd: Kanzler Friedrich Merz im Interview bei „Caren Miosga“.
Hilflos, überfordert, winselnd: Kanzler Friedrich Merz im Interview bei „Caren Miosga“. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
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Der schwache Merz kann nicht anders, als die CDU „umzubringen“

Was für ein Satz! Ja, Merz hat ihn wirklich gesagt: „Ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen.“ Jeder Psychologie-Student weiß, was er bedeutet. Das Erschütterndste ist die winselnde Hilflosigkeit, die der Kanzler zeigte. Ein Kommentar.

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Hilflos, überfordert, winselnd: Kanzler Friedrich Merz im Interview bei „Caren Miosga“. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
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