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TV-Kritik: Miosga lässt Merz zu leicht vom Haken

TV-Kritik: Miosga lässt Merz zu leicht vom Haken

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Moderatorin Caren Miosga versäumte es, an entscheidender Stelle bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nachzufragen.
Moderatorin Caren Miosga versäumte es, an entscheidender Stelle bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nachzufragen.
Moderatorin Caren Miosga versäumte es, an entscheidender Stelle bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nachzufragen. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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Miosga lässt Merz zu leicht vom Haken

Bei Caren Miosga teilt Bundeskanzler Merz mit bisher nicht gekannter Deutlichkeit gegen die SPD aus und droht kaum verhohlen mit dem Ende seiner „Geduld“. Und dann geht es noch um Söders „Wurst-Life-Balance“.

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Moderatorin Caren Miosga versäumte es, an entscheidender Stelle bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nachzufragen. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
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