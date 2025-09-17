Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nachruf: Robert Redford war der Mann, der niemals aufgibt

Nachruf: Robert Redford war der Mann, der niemals aufgibt

Nachruf: Robert Redford war der Mann, der niemals aufgibt

Robert Redford überzeugte als Schauspieler und Regisseur; engagierte sich zudem im Umweltschutz (Archivbild).
Robert Redford überzeugte als Schauspieler und Regisseur; engagierte sich zudem im Umweltschutz (Archivbild).
Robert Redford überzeugte als Schauspieler und Regisseur; engagierte sich zudem im Umweltschutz (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Franck Castel
JF-Plus Icon Premium Nachruf
 

Robert Redford war der Mann, der niemals aufgibt

Er war ein Filou in „Der Clou“ und saß nicht nur als „Pferdeflüsterer“ gern im Sattel. Im Alter von 89 Jahren ist einer der bedeutendsten Hollywood-Schauspieler und -Regisseure verstorben. Ein Nachruf auf Robert Redford.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Robert Redford überzeugte als Schauspieler und Regisseur; engagierte sich zudem im Umweltschutz (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Franck Castel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement