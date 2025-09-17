Klöckner verweigert AfD-Mitarbeitern Hausausweise

Anzeige

BERLIN. Der Bundestag hat mehreren Mitarbeitern von Abgeordneten aus Sicherheitsgründen die Erteilung von Hausausweisen verweigert, wie das Parlament am Mittwoch mitteilte. Bei einem der Betroffenen handelt es nach Informationen der JUNGEN FREIHEIT um Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten.

Wie viele Mitarbeiter von welchen Abgeordneten betroffen sind, teilte der Bundestag nicht mit. Ebenso blieb offen, um welche Fraktionen es sich handelt. In der Mitteilung wurden auch keine Namen genannt. Allerdings bestätigte ein Sprecher der AfD-Fraktion auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT, daß der Bundestag die Fraktion darüber informiert habe, „daß die Anträge von drei Mitarbeitern von Abgeordneten der AfD-Fraktion auf Ausstellung eines Hausausweises des Bundestages abgelehnt worden sind“.

Klöckner: Ablehnung war zwingend erforderlich

Weiter heißt es von der AfD im Bundestag: „Zudem sei bei einem weiteren Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten die erteilte Zugangsberechtigung zu den IT-Systemen des Bundestages einschließlich des Intranets aufgehoben worden. Da die Einstellung von persönlichen Mitarbeitern allein Sache der jeweiligen Abgeordneten ist, kann die Fraktion keine näheren Angaben zu diesen Fällen machen. Die Fraktion wird ihre Mitglieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Klärung des Sachverhaltes unterstützen“

Parlamentspräsidentin Julia Klöckner (CDU) erklärte: „Die Vielzahl und die Schwere der sicherheitskritischen Erkenntnisse zu den betreffenden Abgeordnetenmitarbeitern machten eine Ablehnung ihrer Anträge zwingend erforderlich.“ Bei allen, die „eigenständig Zugang zu den Gebäuden und IT-Systemen“ des Bundestages haben, dürfe es „keinen begründeten Zweifel an ihrer persönlichen Zuverlässigkeit geben“. (fh/ho)