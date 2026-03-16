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Preisverleihung in Los Angeles: Die Oscars zwischen Wokeness, Identitätspolitik – und tatsächlich guten Filmen

Preisverleihung in Los Angeles: Die Oscars zwischen Wokeness, Identitätspolitik – und tatsächlich guten Filmen

Preisverleihung in Los Angeles: Die Oscars zwischen Wokeness, Identitätspolitik – und tatsächlich guten Filmen

Das Bild zeigt den Oscar-Preisträger Michael B. Jordan.
Das Bild zeigt den Oscar-Preisträger Michael B. Jordan.
Michael B. Jordan posiert mit seinem Oscar als bester Hauptdarsteller: Unterhaltsame Veranstaltung mit wenig Wokeness in Los Angeles. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Burt Harris
JF-Plus Icon Premium Preisverleihung in Los Angeles
 

Die Oscars zwischen Wokeness, Identitätspolitik – und tatsächlich guten Filmen

Am Sonntag wurden zum 98. Mal die Oscars verliehen. Woke Statements gab es – verglichen mit den Vorjahren – kaum. Vor allem der Preis für den besten ausländischen Film stellt eine schöne Überraschung dar.

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Michael B. Jordan posiert mit seinem Oscar als bester Hauptdarsteller: Unterhaltsame Veranstaltung mit wenig Wokeness in Los Angeles. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Burt Harris
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