Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nachruf: Robert Duvall war der Meister der zweiten Reihe

Nachruf: Robert Duvall war der Meister der zweiten Reihe

Nachruf: Robert Duvall war der Meister der zweiten Reihe

Der Schauspieler Robert Duvall ist tot: Mit ihm geht einer der großen Hollywood-Helden.
Der Schauspieler Robert Duvall ist tot: Mit ihm geht einer der großen Hollywood-Helden.
Der Schauspieler Robert Duvall ist tot: Mit ihm geht einer der großen Hollywood-Helden. Foto: picture alliance / zz/John Nacion/STAR MAX/IPx | zz/John Nacion/STAR MAX/IPx / Bearbeitung JF
JF-Plus Icon Premium Nachruf
 

Robert Duvall war der Meister der zweiten Reihe

Lange Zeit stand er im Schatten großer Stars, später wurde er selbst zur Filmlegende. Mit Robert Duvall hat die Traumfabrik einen ihrer langlebigsten Stars verloren. Ein Nachruf.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Schauspieler Robert Duvall ist tot: Mit ihm geht einer der großen Hollywood-Helden. Foto: picture alliance / zz/John Nacion/STAR MAX/IPx | zz/John Nacion/STAR MAX/IPx / Bearbeitung JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles