„Klar“-Redaktionsleiter: „Ich habe weinende Team-Mitglieder gehabt“

HAMBURG. Einen Einblick in das Ausmaß des Mobbings beim NDR gegen die „Klar“-Redaktion hat dessen abgesetzter Leiter Thomas Berbner gegeben. In der NDR-Rundfunkratssitzung, die der Sender übertragen hat, berichtete er, wie linke Kollegen mit seinen Mitarbeitern umgingen. Die ersten drei Pilot-Sendungen wurden zunächst von Julia Ruhs moderiert, die aber genau wie Berbner beim NDR von ihren Aufgaben bei „Klar“ entbunden wurde.

Nach der ersten „Klar“-Sendung vom 9. April habe demnach eine „ganz normale Kritikrunde“ stattgefunden, erzählte Berbner. Und dabei, nach rund 30 Minuten, sei der Wunsch geäußert worden, „noch mal eine zweite Runde herbeizuführen“.

Diese sei dann zunächst auf die Zeit nach seinem Osterurlaub terminiert worden. Doch dann sei der Gesprächsbedarf so „virulent“ gewesen, daß man sagte: „Wir müssen das vorziehen.“ Diese Besprechung wurde dann nachträglich als „Gründonnerstagstribunal“ (die JF berichtete) bekannt.

Um sachliche Kritik ging es bei „Klar“ nicht mehr

Auf eine entsprechende Frage äußerte sich Berbner zunächst vorsichtig, was dort geschah: „Wir haben es als Redaktion nicht als sehr konstruktiv empfunden.“ Er sagte dann später, „daß die Art und Weise, wie diese Kritik geübt wurde, sehr viel Gift in diese Debatte hineingetragen hat, und es wirklich erschwert hat, zu einer guten Lösung zu kommen“. Er stellte fest: „Um sachliche Kritik ging es irgendwann nicht mehr.“

Hier berichtet der Leiter der Klar-Show wie sich das Mobbing im NDR dargestellt hat. Nicht nur er & Ruhs, angeblich das gesamte Team wurde von haltungsorientierten NDR-Kollegen/Eiferern gemobbt. Keine anonymen Online-Hasser, sondern Full-Time-Demokratiebollwerker ☝️ https://t.co/x9eA1EVaFn pic.twitter.com/itApijTmq1 — Lutz Olaf (@LutzOlaf) September 28, 2025



Vielmehr sei das ganze ausgeufert, in eine „größere Debatte um Demokratie und AfD-Eingrenzung“. Da habe man nie hingewollt. Und das habe man „mit dem Format auch nicht gemacht“. Die Hetze gegen die „Klar“-Mitarbeiter kurz vor Ostern hatte Folgen: „Wir als Redaktion sind danach durch eine ganz schwere Zeit gegangen“ berichtete Berbner: „Ich habe weinende Team-Mitglieder gehabt. Ich habe Menschen gehabt, die nicht mehr in den Dienst gekommen sind und lieber von zuhause gearbeitet haben, weil sie von Kollegen direkt und indirekt beschimpft worden sind: ‚Seid Ihr in der AfD, seid Ihr sonst etwas?‘“

Dieser Umgang sei, so beklagte der abgesetzte Redaktionsleiter: „Es war ein Tiefpunkt in der Debattenkultur in diesem Haus.“

Die Rolle des NDR-Personalratsvorsitzenden

Zu dieser Sitzung kam dann auch der Brief der 250 Kollegen gegen die „Klar“-Redaktion ins Spiel. Das Schreiben sei an die Geschäftsleitung verschickt worden: „Aber nicht an die Redaktion, so daß wir uns auch nicht darauf vorbereiten konnten.“ Berbner kritisierte, die Kritikrunde sei angesetzt worden, damit man miteinander spreche. Daß vorher schon ein Brief geschrieben worden sei, für den „250 Unterschriften im ganzen NDR eingesammelt“ wurden, habe ihn und sein Team „schon sehr überrascht“.

Berbner zeigt sich auch enttäuscht, daß der Personalratsvorsitzende den Brief ebenfalls unterschrieben habe. Für diese Bemerkung rüffelte ihn der Vorsitzende des NDR-Rundfunkrates, Nico Frickinger, weil der Brief intern bleiben müsse. Dafür erhielt er von den Mitgliedern starken Applaus, während sich für Berbner vorher kein Finger gerührt hatte.

Berbner entgegnete, daß der Brief nicht intern gewesen sei, sondern daß er vorher an ein Portal durchgestochen worden sei – mit den Namen der Unterzeichner. (fh)