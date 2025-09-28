Anzeige
Die linken Mitarbeiter des NDR hatten Julia Ruhs "von Anfang an auf dem Kieker", schildert ein NDR-Rundfunkrat der Jungen Freiheit. Die junge Journalisten darf die Sendung "Klar" nun nicht mehr moderieren.
Die linken Mitarbeiter des NDR hatten Julia Ruhs "von Anfang an auf dem Kieker", schildert ein NDR-Rundfunkrat der Jungen Freiheit. Die junge Journalisten darf die Sendung "Klar" nun nicht mehr moderieren.
Der NDR hat Julia Ruhs als Moderatorin der Sendung „Klar“ abgesetzt. Foto: IMAGO / Future Image
„Klar"-Moderatorin
 

„Die hatten sie von Anfang an auf dem Kieker“

Was steckt hinter dem Rausschmiß von Julia Ruhs beim NDR? Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT schildert ein NDR-Rundfunkrat, wie linke Mitarbeiter des Senders seit Monaten daran arbeiteten, die junge Journalistin ins Abseits zu drängen.

Der NDR hat Julia Ruhs als Moderatorin der Sendung „Klar“ abgesetzt. Foto: IMAGO / Future Image
Abonnement