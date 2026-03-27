Ein Fahrzeug, ein Privileg und viele offene Fragen

Polizisten inspizieren eine Luxuslimousine in Schwerin: Wem das Fahrzeug gehört, wird erst nach Tagen klar. Foto: Screenshot/NDR

Mitten in einer Schweriner Fußgängerzone parkt die Limousine einer Regierungsbehörde – und darf bleiben. Auf Nachfrage, wem das Fahrzeug gehört, mauern die Behörden. Es ist ein Paradebeispiel für die Abgehobenheit der Politik.