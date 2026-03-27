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Politposse in Schwerin: Ein Fahrzeug, ein Privileg und viele offene Fragen

Politposse in Schwerin: Ein Fahrzeug, ein Privileg und viele offene Fragen

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Polizisten inspizieren eine Luxuslimousine in Schwerin: Wem das Fahrzeug gehört, wird erst nach Tagen klar. (Themenbild)
Polizisten inspizieren eine Luxuslimousine in Schwerin: Wem das Fahrzeug gehört, wird erst nach Tagen klar. (Themenbild)
Polizisten inspizieren eine Luxuslimousine in Schwerin: Wem das Fahrzeug gehört, wird erst nach Tagen klar. Foto: Screenshot/NDR
JF-Plus Icon Premium Politposse in Schwerin
 

Ein Fahrzeug, ein Privileg und viele offene Fragen

Mitten in einer Schweriner Fußgängerzone parkt die Limousine einer Regierungsbehörde – und darf bleiben. Auf Nachfrage, wem das Fahrzeug gehört, mauern die Behörden. Es ist ein Paradebeispiel für die Abgehobenheit der Politik.

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Polizisten inspizieren eine Luxuslimousine in Schwerin: Wem das Fahrzeug gehört, wird erst nach Tagen klar. Foto: Screenshot/NDR
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