Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kino: Glitzer, Zeitgeist, DDR-Aufklärung: Das waren die International Emmys

Kino: Glitzer, Zeitgeist, DDR-Aufklärung: Das waren die International Emmys

Kino: Glitzer, Zeitgeist, DDR-Aufklärung: Das waren die International Emmys

Man sieht eine Gruppe von Menschen freudig strahlend vor einer schwarzen Wand stehen, es ist der deutsche Regisseur Ralf Kukula (dritter von links) und sein Team, die gerade einen International Emmys gewonnen haben
Man sieht eine Gruppe von Menschen freudig strahlend vor einer schwarzen Wand stehen, es ist der deutsche Regisseur Ralf Kukula (dritter von links) und sein Team, die gerade einen International Emmys gewonnen haben
Der deutsche Regisseur Ralf Kukula (dritter von links) und sein Team bekommen den Comedy-Preis für die Serie „Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?“ bei den International Emmys. Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo
JF-Plus Icon Premium Kino
 

Glitzer, Zeitgeist, DDR-Aufklärung: Das waren die International Emmys

Glamour in New York, politische Botschaften zwischen den Zeilen – und ein deutscher Überraschungssieg: Die International Emmy werden wieder vergeben. Dabei gewinne auch einige deutsche Produktionen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der deutsche Regisseur Ralf Kukula (dritter von links) und sein Team bekommen den Comedy-Preis für die Serie „Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?“ bei den International Emmys. Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles