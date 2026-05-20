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Filmbesprechung: Von Gaunern und globalen Grauzonen

Filmbesprechung: Von Gaunern und globalen Grauzonen

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Problemlöserin Rachel Wild (Eiza González) agiert in der Grauzone zwischen Gaunern.
Problemlöserin Rachel Wild (Eiza González) agiert in der Grauzone zwischen Gaunern.
Problemlöserin Rachel Wild (Eiza González) agiert in der Grauzone zwischen Gaunern. Foto: picture alliance / Everett Collection | Courtesy Everett Collection
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Von Gaunern und globalen Grauzonen

Der rasant inszenierte Gaunerfilm „In the Grey“ wirft ein satirisches Streiflicht auf globale Finanzeliten und ihre korrupten Netzwerke. Auch Regisseur Guy Ritchie greift dabei zu manch Täuschung.

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Problemlöserin Rachel Wild (Eiza González) agiert in der Grauzone zwischen Gaunern. Foto: picture alliance / Everett Collection | Courtesy Everett Collection
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