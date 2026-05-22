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Gescheiterte Verfilmung: Christopher Nolans „Die Odyssee“ erleidet Schiffbruch mit Ansage

Gescheiterte Verfilmung: Christopher Nolans „Die Odyssee“ erleidet Schiffbruch mit Ansage

Gescheiterte Verfilmung: Christopher Nolans „Die Odyssee“ erleidet Schiffbruch mit Ansage

Beliebige Fantasy-Ästhetik: Christopher Nolan kann mit seiner "Odyssee"-Verfilmung nicht überzeugen.
Beliebige Fantasy-Ästhetik: Christopher Nolan kann mit seiner "Odyssee"-Verfilmung nicht überzeugen.
Beliebige Fantasy-Ästhetik: Christopher Nolan kann mit seiner „Odyssee“-Verfilmung nicht überzeugen. Foto: YouTube / Screenshot
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Christopher Nolans „Die Odyssee“ erleidet Schiffbruch mit Ansage

Das konnte nicht gut gehen. Regisseur Nolan scheitert mit seiner „Odyssee“-Verfilmung nicht zuletzt an sich selbst. Das liegt auch an der provozierten Debatte um „woke“ Rollenbesetzungen, aber vor allem an ihm selbst. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

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Beliebige Fantasy-Ästhetik: Christopher Nolan kann mit seiner „Odyssee“-Verfilmung nicht überzeugen. Foto: YouTube / Screenshot
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