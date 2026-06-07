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„Wir müssen aufpassen“: Fillyprinzessinnen und die Lust am Diskriminieren

„Wir müssen aufpassen“: Fillyprinzessinnen und die Lust am Diskriminieren

„Wir müssen aufpassen“: Fillyprinzessinnen und die Lust am Diskriminieren

Fillyprinzessinnen: Sammelfiguren für Mädchen. (Themenbild)
Fillyprinzessinnen: Sammelfiguren für Mädchen. (Themenbild)
Fillyprinzessinnen: Sammelfiguren für Mädchen. Bild: JF-Collage
JF-Plus Icon Premium „Wir müssen aufpassen“
 

Fillyprinzessinnen und die Lust am Diskriminieren

Wenn selbst ein Spielzeugeinkauf von plumper Propaganda begleitet wird: Heutzutage zeigt sogar die Suche nach „Filly“-Figuren, wie grotesk und moralinsauer unsere Gesellschaft ist. Eine Prosaminiatur von Uwe Tellkamp.

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Fillyprinzessinnen: Sammelfiguren für Mädchen. Bild: JF-Collage
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