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Elitenbildung: Über die Feudalordnung der Medien

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Man sieht einen Zeitungsstapel, auf dem eine Krone thront – Symbolbild dafür, dass Journalisten und Medien eine neue Elite bilden
Man sieht einen Zeitungsstapel, auf dem eine Krone thront – Symbolbild dafür, dass Journalisten und Medien eine neue Elite bilden
Auf den Zeitungen thront die Krone: Journalisten bilden eine neue Elite. Foto: picture alliance / Vitalii Borovyk/Shotshop | Vitalii Borovyk / IMAGO / Gerhard Leber / Montage: JF
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Über die Feudalordnung der Medien

Journalisten waren einst Kontrolleure der Macht – heute sind sie selbst Teil einer neuen Elite. Doch das muss nicht so bleiben, denn ein alternativer Journalismus etabliert sich. Ein Essay von Ludwig Witzani.

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Auf den Zeitungen thront die Krone: Journalisten bilden eine neue Elite. Foto: picture alliance / Vitalii Borovyk/Shotshop | Vitalii Borovyk / IMAGO / Gerhard Leber / Montage: JF
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