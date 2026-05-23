Über die Feudalordnung der Medien

Auf den Zeitungen thront die Krone: Journalisten bilden eine neue Elite. Foto: picture alliance / Vitalii Borovyk/Shotshop | Vitalii Borovyk / IMAGO / Gerhard Leber / Montage: JF

Journalisten waren einst Kontrolleure der Macht – heute sind sie selbst Teil einer neuen Elite. Doch das muss nicht so bleiben, denn ein alternativer Journalismus etabliert sich. Ein Essay von Ludwig Witzani.