Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Brandenburger Landtag: Wie die „B.Z.“ sich eine Plenardebatte zurechtbiegt

Brandenburger Landtag: Wie die „B.Z.“ sich eine Plenardebatte zurechtbiegt

Brandenburger Landtag: Wie die „B.Z.“ sich eine Plenardebatte zurechtbiegt

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Brandenburger Landtag will die automatische Erhöhung der Abgeordnetendiäten beenden – für die „B.Z.“ ein Skandal. Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening/ picture alliance/dpa | Britta Pedersen
Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Brandenburger Landtag will die automatische Erhöhung der Abgeordnetendiäten beenden – für die „B.Z.“ ein Skandal. Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening/ picture alliance/dpa | Britta Pedersen
Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Brandenburger Landtag will die automatische Erhöhung der Abgeordnetendiäten beenden – für die „B.Z.“ ein Skandal. Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening/ picture alliance/dpa | Britta Pedersen
JF-Plus Icon Premium Brandenburger Landtag
 

Wie die „B.Z.“ sich eine Plenardebatte zurechtbiegt

Seit Jahren macht sich die AfD gegen Diätenerhöhungen für Abgeordnete stark – auch in Brandenburg. Nach einer Debatte im dortigen Landtag unterstellt die „B.Z.“ der Partei trotzdem Habgier. Die Partei wehrt sich – auch weil der Autor des Artikels offenbar eine persönliche Rechnung mit den Blauen offen hat.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Brandenburger Landtag will die automatische Erhöhung der Abgeordnetendiäten beenden – für die „B.Z.“ ein Skandal. Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening/ picture alliance/dpa | Britta Pedersen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles