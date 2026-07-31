Wie die „B.Z.“ sich eine Plenardebatte zurechtbiegt

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Brandenburger Landtag will die automatische Erhöhung der Abgeordnetendiäten beenden – für die „B.Z.“ ein Skandal. Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening/ picture alliance/dpa | Britta Pedersen

Seit Jahren macht sich die AfD gegen Diätenerhöhungen für Abgeordnete stark – auch in Brandenburg. Nach einer Debatte im dortigen Landtag unterstellt die „B.Z.“ der Partei trotzdem Habgier. Die Partei wehrt sich – auch weil der Autor des Artikels offenbar eine persönliche Rechnung mit den Blauen offen hat.