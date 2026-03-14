Peter Hahne spricht Klartext über Brandmauer, Wirtschaft und Medien

Bestsellerautor Peter Hahne fordert im großen Interview mit der JUNGEN FREIHEIT den Abbau der Brandmauer zur AfD und bezeichnet diese als „antidemokratischen Schutzwall“. Auch beim Sozialstaat und bei der Migrationspolitik verlangte Hahne einen Kurswechsel.

Es könne nicht sein, dass Arbeit sich immer weniger lohne, während der Staat immer größere Lasten verteile.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage zeichnet Hahne im Gespräch mit JF-Redakteur und Social-Media-Chef Vadim Derksen ein düsteres Bild: Stellenabbau in der Industrie, hohe Energiepreise und immer größerer Druck auf Mittelstand und Pendler. Verantwortlich macht der frühere ZDF-Moderator vor allem die Politik der vergangenen Jahre, insbesondere in der Energie- und Wirtschaftspolitik.Scharf greift Hahne zudem die etablierten Medien und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an. Alternative Medien wie die JUNGE FREIHEIT seien heute wichtiger denn je, weil sie Meinungsvielfalt sicherten und Themen aufgriffen, die anderswo ausgeblendet würden.

Das packende Hahne-Interview mit JF-TV in voller Länge

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„Warum macht ihr uns kaputt?“

Unterdessen stürmt Peter Hahnes neues Buch „Warum macht ihr uns kaputt?“ weiter Deutschlands Bestsellerlisten. Das Mitte Januar erschienene Werk des langjährigen ZDF-Moderators erreichte auf der Spiegel-Rangliste Ende Februar Rang 2 als auch im „Wochenchart“ des Börsenblattes des Deutschen Buchhandels Platz drei in der Kategorie „Sachbuch Hardcover“. (rr)