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Der Esoterik-Guru: Waldorfschulen – Falsche Propheten unterm Regenbogen

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Der Esoterik-Guru: Waldorfschulen – Falsche Propheten unterm Regenbogen

Auf einem alten Foto ist der Waldorf-Gründer Rudolf Steiner zu sehen
Auf einem alten Foto ist der Waldorf-Gründer Rudolf Steiner zu sehen
Der Waldorf-Gründer Rudolf Steiner. Foto: IMAGO / United Archives International / Montage: JF
JF-Plus Icon Premium Der Esoterik-Guru
 

Waldorfschulen – Falsche Propheten unterm Regenbogen

In Waldorfschulen gehen woke Dinge vor sich. Das überrascht wenig, wenn man sich die Thesen Rudolf Steiners anschaut. Zeit, dass sich das Abendland wieder auf das Christentum beruft.

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Der Waldorf-Gründer Rudolf Steiner. Foto: IMAGO / United Archives International / Montage: JF
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