Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Europa und das Christentum: Konservative Klassiker: Christopher Dawson über Europas christliche Wurzeln

Europa und das Christentum: Konservative Klassiker: Christopher Dawson über Europas christliche Wurzeln

Europa und das Christentum: Konservative Klassiker: Christopher Dawson über Europas christliche Wurzeln

BU: Das Bild „Gott erschafft Adam“ des romantischen Malers William Blake steht sinnbildlich für die christliche Grundlagen Europas. Foto: picture alliance/United Archives | 91050/United_Archives/TopFoto
BU: Das Bild „Gott erschafft Adam“ des romantischen Malers William Blake steht sinnbildlich für die christliche Grundlagen Europas. Foto: picture alliance/United Archives | 91050/United_Archives/TopFoto
BU: Das Bild „Gott erschafft Adam“ des romantischen Malers William Blake steht sinnbildlich für die christliche Grundlagen Europas. Foto: picture alliance/United Archives | 91050/United_Archives/TopFoto
JF-Plus Icon Premium Europa und das Christentum
 

Konservative Klassiker: Christopher Dawson über Europas christliche Wurzeln

Der britische Historiker Christopher Dawson geht in seinen Werken der Frage nach, wie der Schutz des christlichen Kulturerbes in Europa gelingen kann. Ein Auszug aus seinem Vorlesungsmanuskript vermittelt seinen Standpunkt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

BU: Das Bild „Gott erschafft Adam“ des romantischen Malers William Blake steht sinnbildlich für die christliche Grundlagen Europas. Foto: picture alliance/United Archives | 91050/United_Archives/TopFoto
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles