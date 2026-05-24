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Zwischen Brüssel und Moskau: Wohin steuert die Republik Moldau?

Zwischen Brüssel und Moskau: Wohin steuert die Republik Moldau?

Zwischen Brüssel und Moskau: Wohin steuert die Republik Moldau?

Das Bild zeigt die Präsidentin von Moldau, Maia Sandu.
Das Bild zeigt die Präsidentin von Moldau, Maia Sandu.
Moldaus Präsidentin Maia Sandu: Ihr Land steht an einem geopolitischen Scheideweg. Foto: picture alliance / Anadolu | Artur Widak
JF-Plus Icon Premium Zwischen Brüssel und Moskau
 

Wohin steuert die Republik Moldau?

Moldau sitzt zwischen den Stühlen. Zwischen EU-Annäherung, rumänischer Identität und russischem Einfluss sucht die kleine Republik ihren Platz in Europa. Dabei spielt Nationalromantik nur eine untergeordnete Rolle.

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Moldaus Präsidentin Maia Sandu: Ihr Land steht an einem geopolitischen Scheideweg. Foto: picture alliance / Anadolu | Artur Widak
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