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Religion in Europa: Bitte diskriminiert den Islam!

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Sonnenlicht fällt auf die DITIB-Zentralmoschee in Köln, dahinter ist der Kölner Dom zu sehen – Verhältnis zwischen Islam und Christentum
Sonnenlicht fällt auf die DITIB-Zentralmoschee in Köln, dahinter ist der Kölner Dom zu sehen – Verhältnis zwischen Islam und Christentum
Die DITIB-Zentralmoschee im Vordergrund, im Hintergrund der Kölner Dom. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd
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Bitte diskriminiert den Islam!

Selbstverleugnung der Kirchen, selbstbewußter Islam: Während das Christentum in Deutschland an Profil verliert, tritt die religiöse Konkurrenz umso entschiedener auf. Das kann so nicht weitergehen.

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Die DITIB-Zentralmoschee im Vordergrund, im Hintergrund der Kölner Dom. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd
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