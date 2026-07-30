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In Schloss Bellevue: „Von erheblichem Bundesinteresse“: Weimer verteidigt Sexpuppen-Ausstellung

In Schloss Bellevue: „Von erheblichem Bundesinteresse“: Weimer verteidigt Sexpuppen-Ausstellung

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Beschmiertes Schloss Bellevue: Teuer für den Steuerzahler. Foto: picture alliance / CTK | Jaromir Mrhal
Beschmiertes Schloss Bellevue: Teuer für den Steuerzahler. Foto: picture alliance / CTK | Jaromir Mrhal
Beschmiertes Schloss Bellevue: Teuer für den Steuerzahler. Foto: picture alliance / CTK | Jaromir Mrhal
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„Von erheblichem Bundesinteresse“: Weimer verteidigt Sexpuppen-Ausstellung

Die obszöne Nachbildung einer japanischen Sexpuppe im Amtssitz des Bundespräsidenten sorgte vor einigen Wochen für Aufregung. Nun hat die JF erfahren, was der Steuerzahler für die Ausstellung ausgeben musste. Kulturminister Weimer meint, das Projekt sei „von erheblichem Bundesinteresse“.

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