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„Verbindliche Grundlage“: Verbände drücken Sexualpädagogik in Berliner Kita-Plan

„Verbindliche Grundlage“: Verbände drücken Sexualpädagogik in Berliner Kita-Plan

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Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch intervenierte 2024, nachdem die JF über einen Entwurf des Kita-Programms mit penetranter Sexualpädagogik berichtet hatte
Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch intervenierte 2024, nachdem die JF über einen Entwurf des Kita-Programms mit penetranter Sexualpädagogik berichtet hatte
Verzichtet doch nicht auf Queerness im Kita-Programm: Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
JF-Plus Icon Premium „Verbindliche Grundlage“
 

Verbände drücken Sexualpädagogik in Berliner Kita-Plan

Nach einer JF-Enthüllung vor zwei Jahren strich der Berliner Senat Sexualpädagogik aus dem Entwurf für das Kitaprogramm des Landes. Doch jetzt liegt die endgültige Version vor – und die beinhaltet wieder einen Abschnitt zur „Sexualentwicklung“. Warum der erneute Kurswechsel?

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Verzichtet doch nicht auf Queerness im Kita-Programm: Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
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