Verleumdet, gemobbt, eingesperrt – Prominente deutsche Opfer der Cancel Culture

Es war ein Lied über Liebe, das auf jeder Party gespielt wurde. Doch plötzlich wurde Gigi D’Agostinos „L’Amour toujours“ geächtet. Was war geschen? Weil junge Menschen die brennenden politischen Probleme überspitzten und in infantilem Überschwang zur Melodie „Ausländer raus“ riefen, fordern Veranstalter, DJs und sogar staatliche Institutionen, das Lied zu „canceln“ – es von allen Playlists zu streichen, aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Gegen einige der Mitsänger leiteten Staatsanwaltschaften sogar Ermittlungsverfahren ein.

So wie dem Lied erging es kürzlich auch Büchern, ja gar einer ganzen Bibliothek. Wie in einer „digitalen Bücherverbrennung“ kündigte der Gemeinsame Bibliotheksverbund (GBV) der Bibliothek des Konservatismus (BdK) den Vertrag. In der Folge sind die Bücher ab Ende des Jahres erstmal nahezu unauffindbar, da die BdK kein eigenes Katalogsystem betreibt. Der Grund dafür? Wird verschwiegen. Aber die Vermutung liegt nahe, daß es am Inhalt der Bücher liegt.

Cancel Culture entstand schrittweise

Die Cancel Culture ist weit mehr als ein Modebegriff. Sie ist das moderne Scherbengericht aus der griechischen Antike – nur in Lichtgeschwindigkeit. Was einst als Slang in der US-Popkultur seinen Anfang nahm, ist heute die schärfste Waffe im Kulturkampf, die alles und jeden erfassen kann. Der heutige Aufruhr der Cancel Culture ist das Ergebnis eines tiefgreifenden Umbruchs in der öffentlichen Kommunikation, der die Machtverhältnisse verschoben hat. Wo früher primär institutionelle Normen – festgelegt an Universitäten, in Medienhäusern oder der Politik – die Grenzen der Sagbarkeit definierten, hat das Aufkommen der sozialen Medien die Kontrolle an eine dezentralisierte Masse übergeben.

Dies löst einen radikalen Wandel aus: von der Political Correctness (PC) hin zur handlungsorientierten Cancel Culture, die direkt auf soziale und ökonomische Sanktionen abzielt.

Während die PC die Sprache normieren wollte, um gesellschaftliche Gruppen hervorzuheben oder zu schützen, greift die Cancel Culture oft schnell und hart in die Existenz ein. Da werden Arbeitsverträge gekündigt, Räumlichkeiten nicht geöffnet, Bank- oder Social Mediakonten gesperrt. Die Entwicklung vollzog sich in drei entscheidenden Phasen: In den 1980er und 1990er Jahren etablierte die PC die neuen sozialen Sprachstandards; in den 2000er Jahren polarisierten die Medien diese Standards und machten moralische Bewertung zentral.

Doch erst die 2010er Jahre und die Veröffentlichung der Sanktionen durch Social Media ließen die Macht in die Hände des Internetmobs fallen. Hier verschob sich der Fokus vom „Call-Out“, vom bloßen Benennen möglicher Missetäter, das noch Kritik und Aufklärung zum Ziel hatte, zum „Canceln“, das den Entzug der sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Legitimität beabsichtigt.

Martin Wagener

Der Politikwissenschaftler Martin Wagener geriet wegen seines Buchs „Kulturkampf um das Volk“ ins Visier des Verfassungsschutzes. Ihm wurde vorgeworfen, darin einen ethnisch geprägten Volksbegriff zu vertreten – ein Verdacht auf „verfassungsschutzrelevanten“ Extremismus. In der Folge entzog ihm die Hochschule des Bundesnachrichtendienstes (BND) die Lehrerlaubnis, er erhielt Hausverbot, und seine Sicherheitsfreigabe wurde herabgestuft. Später kürzte der Dienstherr sogar seine Bezüge.

Wagener wies die Vorwürfe entschieden zurück und erklärte, er stehe ohne Einschränkung hinter dem Grundgesetz. Sein Buch sei ein wissenschaftlicher Beitrag zur Debatte über nationale Identität. Obwohl er selbst den Begriff „Cancel Culture“ vermeidet, sehen viele konservative und rechte Medien in dem Vorgang einen Angriff auf die Meinungsfreiheit und ein Beispiel für politisch motivierte Repression gegenüber Akademikern. Der Fall löste eine breite Debatte über die Grenzen legitimer Wissenschaft aus.

Lisa Eckhart

Der Kabarettistin wurde von zwei Künstlern vorgeworfen, mit bissigen Witzen über Juden, Frauen und Minderheiten antisemitische, sexistische oder rassistische Klischees zu bedienen. 2020 sagte das Harbour Front Literaturfestival in Hamburg Eckharts Lesung kurzfristig ab – aus Angst vor Protesten, nachdem sich zwei Autoren weigerten, mit ihr aufzutreten. Als Begründung wurden Sicherheitsbedenken vorgeschoben. Die Absage löste eine Debatte über Meinungsfreiheit und „Cancel Culture“ aus. Viele prominente Stimmen verteidigten Eckharts Kunstfreiheit, und sie blieb erfolgreich – sie holte den Auftritt nach.

Ulrike Guérot

Die Politikwissenschaftlerin geriet wegen umstrittener Thesen in die Kritik. Mainstream-Medien warfen ihr vor, daß sie die USA für den Ukraine-Krieg mit verantwortlich mache und während Corona Verschwörungserzählungen verbreitet habe. 2023 hatte ihre Universität Bonn Plagiatsvorwürfe gegen sie erhoben. Sie habe wissenschaftliche Standards verletzt. Guérots Arbeitgeber, die Uni Bonn, kündigte ihr im Februar 2023 fristlos. Gerichte bestätigten dies später, allerdings kam es zu Auseinandersetzungen über das Urteil. Die Frage steht im Raum, ob in politisch opportuneren Fällen ebenso hart geurteilt worden wäre.

Gefängnis für „Querdenken“-Gründer

Marie-Luise Vollbrecht