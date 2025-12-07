Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kulturverfall: Das Ende der Zivilisiertheit

Kulturverfall: Das Ende der Zivilisiertheit

Kulturverfall: Das Ende der Zivilisiertheit

Der Oberkörper eines Mannes ist zu sehen, er trägt Jackett und Hemd – und seine Krawatte wurde abgeschnitten, Symbolbild für das Ende der Zivilisiertheit
Der Oberkörper eines Mannes ist zu sehen, er trägt Jackett und Hemd – und seine Krawatte wurde abgeschnitten, Symbolbild für das Ende der Zivilisiertheit
Eine abgeschnittene Krawatte (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul
JF-Plus Icon Premium Kulturverfall
 

Das Ende der Zivilisiertheit

Beleidigen, ausgrenzen, denunzieren: Was früher als zivilisatorisches Tabu galt, wird heute im Namen der „Haltung“ zur gesellschaftlichen Tugend erklärt. Das ist auf einer Ebene gefährlich, die weit über die Politik hinausführt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eine abgeschnittene Krawatte (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles