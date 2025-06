Urteil gegen „Habeck-Rentner“ Niehoff gefallen

HASSFURT. Das Amtsgericht Haßfurt hat den als „Habeck-Rentner“ bekannt gewordenen Stefan Niehoff zu einer Geldstrafe in Höhe von 825 Euro verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts hat sich der 64jährige der „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ schuldig gemacht. Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT kündigte Niehoff an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

In dem Prozeß wurden ihm sechs Beiträge auf der Plattform X zur Last gelegt. Das „Schwachkopf-Meme“ von Robert Habeck gehörte nicht dazu – die Ermittlungen in diesem Fall wurden eingestellt. Statt dessen warf die Staatsanwaltschaft Niehoff folgendes vor:

Sechs Anklagepunkte