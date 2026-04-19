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Was von der Klimahegemonie bleibt: Bankrott der grünen Ideologie

Was von der Klimahegemonie bleibt: Bankrott der grünen Ideologie

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Aus „Atomkraft? Nein danke!“ mach „Erdöl? Ja bitte!“: Die grünen Experimente der vergangenen Jahre und Jahrzehnte waren teuer und trugen zur Deindustrialisierung bei. Ganze Industrien wurden ins Ausland verlegt. Foto: OpenAI
Aus „Atomkraft? Nein danke!“ mach „Erdöl? Ja bitte!“: Die grünen Experimente der vergangenen Jahre und Jahrzehnte waren teuer und trugen zur Deindustrialisierung bei. Ganze Industrien wurden ins Ausland verlegt. Foto: OpenAI
Aus „Atomkraft? Nein danke!“ mach „Erdöl? Ja bitte!“: Die grünen Experimente der vergangenen Jahre und Jahrzehnte waren teuer und trugen zur Deindustrialisierung bei. Ganze Industrien wurden ins Ausland verlegt. Foto: OpenAI
JF-Plus Icon Premium Was von der Klimahegemonie bleibt
 

Bankrott der grünen Ideologie

In Zeiten von Trumps Parole „Drill, baby, drill“ scheinen grüne Klimautopien zunehmend antiquiert. Woran werden wir uns erinnern, wenn wir an die Zeit von Windrädern und Solardächern zurückdenken? Ein Abgesang von Felix Dirsch.

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