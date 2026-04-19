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Tierschutz: Der Wolf, der Wal und das Wir

Tierschutz: Der Wolf, der Wal und das Wir

Tierschutz: Der Wolf, der Wal und das Wir

Das Bild zeigt eine Demonstration für den Artenschutz vom Wolf.
Das Bild zeigt eine Demonstration für den Artenschutz vom Wolf.
Eine Demonstration für den in Hamburg eingefangenen Wolf: Tierschutzdebatten in Deutschland sind infantil geworden. Foto: picture alliance / ABBfoto | –
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Der Wolf, der Wal und das Wir

Wolf und Wal im Fokus: Zwei Tierdramen zeigen, wie emotional und widersprüchlich Naturschutz in Deutschland geworden ist. Und vor allem: wie infantil unsere Gesellschaft ist.

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Eine Demonstration für den in Hamburg eingefangenen Wolf: Tierschutzdebatten in Deutschland sind infantil geworden. Foto: picture alliance / ABBfoto | –
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