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Philosophie: Heidegger war kein Konservativer, Heidegger war Revolutionär

Philosophie: Heidegger war kein Konservativer, Heidegger war Revolutionär

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Man sieht den Philosophen Martin Heidegger in einer Tracht
Man sieht den Philosophen Martin Heidegger in einer Tracht
Der Philosoph Martin Heidegger. Foto: picture alliance / akg-images / Fritz Eschen | akg-images / Fritz Eschen / Montage: JF
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Heidegger war kein Konservativer, Heidegger war Revolutionär

Fünfzig Jahre nach seinem Tod bleibt Martin Heidegger ein Denker im Ausnahmezustand: philosophisch einflußreich, politisch belastet, moralisch umkämpft. Zwischen „Schwarzen Heften“, Antisemitismus-Streit und Technikkritik zeigt sich: Wer Heidegger nur verdammt oder nur verteidigt, verfehlt die Zumutung seines Denkens.

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Der Philosoph Martin Heidegger. Foto: picture alliance / akg-images / Fritz Eschen | akg-images / Fritz Eschen / Montage: JF
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