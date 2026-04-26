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Lärm im Kopf: Lob der Stille

Lärm im Kopf: Lob der Stille

Lärm im Kopf: Lob der Stille

Ein Engel hält sich die Finger vor die Lippen – Symbolbild für Stille
Ein Engel hält sich die Finger vor die Lippen – Symbolbild für Stille
Das Gemälde „Nacht mit ihrem Sternenzug“ von Edward Robert Hughes, 1912.. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images / Montage: JF
JF-Plus Icon Premium Lärm im Kopf
 

Lob der Stille

Zum Tag gegen Lärm: Ob im geräuschvollen Badehaus der Antike oder in der Dauerbeschallung der Gegenwart – die Sehnsucht nach Ruhe ist so aktuell wie nie. Doch zahlreiche Philosophen, wie etwa der römische Stoiker Seneca haben Rat.

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Das Gemälde „Nacht mit ihrem Sternenzug“ von Edward Robert Hughes, 1912.. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images / Montage: JF
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