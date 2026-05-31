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Literatur: Wie James Krüss die Nachkriegskinder verzauberte

Literatur: Wie James Krüss die Nachkriegskinder verzauberte

Literatur: Wie James Krüss die Nachkriegskinder verzauberte

Man sieht den Schriftsteller James Krüss, wie er am Hafen von Helgoland an einem Geländer lehnt
Man sieht den Schriftsteller James Krüss, wie er am Hafen von Helgoland an einem Geländer lehnt
Der Schriftsteller James Krüss im Hafen von Helgoland (Archivbild). Foto: IMAGO / teutopress
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Wie James Krüss die Nachkriegskinder verzauberte

James Krüss schenkte Generationen von Kindern Zauberer, Eisenbahnen, sprechende Tiere und das berühmteste verkaufte Lachen der deutschen Nachkriegsliteratur. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden.

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Der Schriftsteller James Krüss im Hafen von Helgoland (Archivbild). Foto: IMAGO / teutopress
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