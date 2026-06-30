Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
AfD Bundestagsfraktion, Spritpreise, Steuern runter
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kult-Schlagersänger: Peter Alexander – der Tausendsassa mit Wiener Schmäh

Kult-Schlagersänger: Peter Alexander – der Tausendsassa mit Wiener Schmäh

Kult-Schlagersänger: Peter Alexander – der Tausendsassa mit Wiener Schmäh

Der Schlagersänger Peter Alexander lächelt in die Kamera
Der Schlagersänger Peter Alexander lächelt in die Kamera
Peter Alexander (1926–2011): Er gilt neben Udo Jürgens als der erfolgreichste Tourneekünstler im deutschsprachigen Raum. Foto: picture alliance/United Archives | United Archives / kpa / Grimm
JF-Plus Icon Premium Kult-Schlagersänger
 

Peter Alexander – der Tausendsassa mit Wiener Schmäh

Peter Alexander war Sänger, Schauspieler, Parodist und Fernsehstar in einem. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Peter Alexander (1926–2011): Er gilt neben Udo Jürgens als der erfolgreichste Tourneekünstler im deutschsprachigen Raum. Foto: picture alliance/United Archives | United Archives / kpa / Grimm
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles