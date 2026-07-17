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Neuer woker Film: „Was haben wir gelacht“ – Vom Ende des Herrenwitzes

Neuer woker Film: „Was haben wir gelacht“ – Vom Ende des Herrenwitzes

Neuer woker Film: „Was haben wir gelacht“ – Vom Ende des Herrenwitzes

Journalistin Georgine Kellermann ( geboren als Georg Kellermann), Studioleiterin WDR Studio Duisburg, kommt zur Filmpremiere von "Was haben wir gelacht ". Der Film erzählt die Geschichte des deutschen Unterhaltungsfernsehen der 90er aus der Frauenperspektive und kommt am 16.07. in die deutschen Kinos. Es geht um den Film „Was haben wir gelacht“, der Herrenwitze skandalisiert.
Journalistin Georgine Kellermann ( geboren als Georg Kellermann), Studioleiterin WDR Studio Duisburg, kommt zur Filmpremiere von "Was haben wir gelacht ". Der Film erzählt die Geschichte des deutschen Unterhaltungsfernsehen der 90er aus der Frauenperspektive und kommt am 16.07. in die deutschen Kinos. Es geht um den Film „Was haben wir gelacht“, der Herrenwitze skandalisiert.
Georgine Kellermann bei der Premiere von „Was haben wir gelacht“: Woker Film übt stalinistische Selbstkritik an der Unterhaltungsbranche. Foto: picture alliance / dpa | Horst Galuschka
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„Was haben wir gelacht“ – Vom Ende des Herrenwitzes

Ein vom ZDF mitproduzierter Film wirft der Unterhaltungsbranche der 80er und 90er Jahre Sexismus vor. Gott sei Dank habe man das überwunden. Katharina Schmieder hat das Machwerk gesehen – damit Sie es nicht müssen.

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Georgine Kellermann bei der Premiere von „Was haben wir gelacht“: Woker Film übt stalinistische Selbstkritik an der Unterhaltungsbranche. Foto: picture alliance / dpa | Horst Galuschka
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