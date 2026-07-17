„Was haben wir gelacht“ – Vom Ende des Herrenwitzes

Georgine Kellermann bei der Premiere von „Was haben wir gelacht“: Woker Film übt stalinistische Selbstkritik an der Unterhaltungsbranche. Foto: picture alliance / dpa | Horst Galuschka

Ein vom ZDF mitproduzierter Film wirft der Unterhaltungsbranche der 80er und 90er Jahre Sexismus vor. Gott sei Dank habe man das überwunden. Katharina Schmieder hat das Machwerk gesehen – damit Sie es nicht müssen.