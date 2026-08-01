Linksextreme verletzen AfD-Jugendchef bei Demonstration

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SCHWERIN. Der Hamburger Landesvorsitzende der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland, Michael Schumann, ist am Rande einer Demonstration in Schwerin am Samstag von Linksextremen angegriffen und verletzt worden. Schumann erlitt bei dem Angriff nicht nur eine Platzwunde am Kopf, sondern wurde auch mit Pfefferspray besprüht, wie er der JUNGEN FREIHEIT sagte.

Irritiert äußerte er sich über das Verhalten der Polizei vor dem Angriff. „Wir waren in einer Gruppe auf dem Weg vom Parkplatz zum Schweriner Schloss zur Veranstaltung. Dabei sahen wir schon eine Gruppe vermummter Antifas. Die Polizei sagte aber nur, wir sollen weitergehen. Auch als die Lage sich verschärfte, griff sie nicht ein.“

An geparkten Wagen von Teilnehmern der Generation Deutschland Kundgebung seien zudem Reifen zerstochen worden, berichtete Schumann weiter. Dass sich Vermummte dort überhaupt trotz Polizei aufhalten konnten, sei für ihn unverständlich.

AfD-Nachwuchs veranstaltet „Tag der Deutschen Jugend“

Nach Angaben einer Polizeisprecherin ereignete sich der Zwischenfall noch vor Beginn der eigentlichen Kundgebung, als weitere Teilnehmer zu der Veranstaltung strömten. Nähere Angaben zum Tathergang und zur Identität der Tatverdächtigen machte die Polizei laut Nachrichtenagentur dpa zunächst nicht.

An der Kundgebung unter dem Motto „Tag der Deutschen Jugend“ beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 420 Anhänger der AfD-Nachwuchsorganisation. Ihnen standen etwa 460 Gegendemonstranten gegenüber. Diese versuchten, die Redebeiträge mit Sprechchören zu übertönen und den anschließenden Demonstrationszug durch Sitzblockaden zu verhindern.

Die Blockadeversuche blieben erfolglos, nachdem Polizei und Veranstalter kurzfristig den Streckenverlauf geändert hatten. Absperrgitter trennten dann die beiden politischen Lager voneinander. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Schweriner Stadtzentrum im Einsatz. Unterstützung kam auch aus Sachsen und Nordrhein-Westfalen.

Auf der Kundgebung der Generation Deutschland waren als Redner unter anderem die AfD-Landesvorsitzenden von Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm und Enrico Schult, sowie der Bundesvorsitzende der Generation Deutschland, Jean-Pascal Hohm, angekündigt. (ag)