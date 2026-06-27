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Ukraine: Die Asow-Brigade hat jetzt ein Musiklabel

Ukraine: Die Asow-Brigade hat jetzt ein Musiklabel

Ukraine: Die Asow-Brigade hat jetzt ein Musiklabel

Verschiedene Künstler und Bands rund um das Asow-Musiklabel posieren in einer Collage
Verschiedene Künstler und Bands rund um das Asow-Musiklabel posieren in einer Collage
Indie-Band Renie Cares, Post-Punkband DK Energetyk, Punkband Hate Speech, Tätowierer. Foto: Collage
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Die Asow-Brigade hat jetzt ein Musiklabel

Sie gelten als die bösen Buben des ukrainischen Militärs: die Asow-Brigade. Doch in ihrem Heimatland sieht das mittlerweile ganz anders aus. Das liegt nicht zuletzt an dem großen Kulturangebot der Bewegung.

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Indie-Band Renie Cares, Post-Punkband DK Energetyk, Punkband Hate Speech, Tätowierer. Foto: Collage
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