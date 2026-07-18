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Musikrezension: Die Stones sind zurück – dreckig, laut und lebendig

Musikrezension: Die Stones sind zurück – dreckig, laut und lebendig

Musikrezension: Die Stones sind zurück – dreckig, laut und lebendig

Vorne Mick Jagger, hinten die anderen: Die Rolling Stones beim Konzert
Vorne Mick Jagger, hinten die anderen: Die Rolling Stones beim Konzert
Die Rolling Stones spielen ein Konzert in den USA, 2024 (Archivbild). Foto: https://www.faz.net/aktuell/besser-leben/liebe/bin-ich-haesslich-ueber-selbstzweifel-beim-altern-accg-201026220.html
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Die Stones sind zurück – dreckig, laut und lebendig

Mick Jagger brüllt, Keith Richards schrammt, Charlie Watts grüßt aus dem Jenseits: Mit „Foreign Tongues“ zeigen die Rolling Stones noch einmal, warum sie der größte Rock’n’Roll-Zirkus der Welt sind.

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Die Rolling Stones spielen ein Konzert in den USA, 2024 (Archivbild). Foto: https://www.faz.net/aktuell/besser-leben/liebe/bin-ich-haesslich-ueber-selbstzweifel-beim-altern-accg-201026220.html
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