Leihmutterschaft ist ein Verbrechen

Die frühe Mutter-Kind-Bindung ist für das weitere Leben prägend (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Elena Shishkina

Ein Neugeborenes ist mit jeder Faser auf seine Mutter ausgerichtet. Ihre Trennung nach der Geburt ist für beide ein unvorstellbares Trauma. Doch gerade das Schicksal der Kinder bleibt in der aktuellen Leihmutterschaftsdebatte außen vor. Ein Kommentar.