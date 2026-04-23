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Zum 150. Geburtstag des Publizisten: Arthur Moeller van den Bruck und der Untergang Preußens

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Arthur Moeller van den Bruck und der Untergang Preußens

Arthur Moeller van den Bruck, der Vordenker der Konservativen Revolution, wird 150. Zum Jubiläum bringt die JF einen Ausschnitt aus „Der preußische Stil“. Darin plädiert er für die Wiederaufnahme des historischen Erbes von Preußen zur Erneuerung Deutschlands.

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