Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Flughafen Berlin: Randale im Flugzeug: Abgelehnter Asylbewerber verhindert Abschiebung

Flughafen Berlin: Randale im Flugzeug: Abgelehnter Asylbewerber verhindert Abschiebung

Flughafen Berlin: Randale im Flugzeug: Abgelehnter Asylbewerber verhindert Abschiebung

Ein Flugzeug A320 der Austrian Airlines, steht am Terminal am Flughafen BER. In dem Flugzeug am Berliner Hauptstadtflughafen ist es zu einem Vorfall mit einem abgelehnten Asylbewerber gekommen. In den hinteren Reihen begann der Mann zu randalieren und wurde von den ihn begleitenden Polizisten aus dem Flieger geleitet, wie ein dpa-Reporter berichtete. Durch das Gerangel sei an der Vordertür des A320 die Notrutsche ausgelöst worden.
Ein Flugzeug A320 der Austrian Airlines, steht am Terminal am Flughafen BER. In dem Flugzeug am Berliner Hauptstadtflughafen ist es zu einem Vorfall mit einem abgelehnten Asylbewerber gekommen. In den hinteren Reihen begann der Mann zu randalieren und wurde von den ihn begleitenden Polizisten aus dem Flieger geleitet, wie ein dpa-Reporter berichtete. Durch das Gerangel sei an der Vordertür des A320 die Notrutsche ausgelöst worden.
Ein Flugzeug A320 der Austrian Airlines am BER: Immer häufiger müssen Abschiebungen abgebrochen werden. Foto: picture alliance/dpa | —
Flughafen Berlin
 

Randale im Flugzeug: Abgelehnter Asylbewerber verhindert Abschiebung

Am Berliner Flughafen rastet ein abgelehnter Asylbewerber aus – und verhindert so seine Abschiebung. Es handelt sich dabei um eine bekannte Masche, die von Linksextremisten ausdrücklich empfohlen wird.
Anzeige

BERLIN. Ein abgelehnter Asylbewerber hat seine Abschiebung nach Wien verhindert. Am Donnerstag morgen randalierte der Abschiebehäftling im Flugzeug der Austrian Airlines, das ihn nach österreichische Hauptstadt fliegen sollte. Die beiden Bundespolizisten, die den Mann begleiteten, entschieden sich nach Beschwerden der restlichen Passagiere dazu, den abgelehnten Asylbewerber wieder aus der Maschine zu bringen.

Dabei kam es im Türbereich zu einem Gerangel, und als die Tür geöffnet wurde, löste sich die Notrutsche aus. Daraufhin mussten alle Passagiere das Flugzeug verlassen. Die Ankunft in Wien verzögerte für die anderen Reisenden um zweieinhalb Stunden.

Kein neues Muster bei abgelehnten Asylbewerbern

Es ist kein neues Phänomen, bei Flugabschiebungen zu randalieren. Bereits in der Vergangenheit konnten durch derartige Vorgehensweisen Abschiebungen vorerst verhindert werden.

Die taz veröffentlichte bereits 2018 eine Anleitung, wie mit „zivilem Ungehorsam gegen Abschiebungen“ vorgegangen werden kann. Sie richtet sich jedoch nicht an den abgelehnten Asylbewerber selbst, sondern an linke Passagiere. Das Ziel sei, „den Start des Flugzeugs zu verhindern“.

Immer mehr Abschiebungen scheitern

Zudem bietet das Netzwerk „Antira“ unter anderem Flyer für Asylbewerber an. „Schreit laut, setzt euch nicht, schnallt euch nicht an oder werft euch auf den Boden!“ Wenn das nicht ausreicht, sollen sie „durch lautes Schreien die Passagier*innen informieren und zur Unterstützung auffordern“. Die Infoblätter werden auf unterschiedlichen Sprachen angeboten, beispielsweise auch auf Arabisch.

Im Jahr 2025 wurden 1.593 von insgesamt 22.787 Abschiebungen (7,0 Prozent) nach der Übergabe an die Bundespolizei abgebrochen, 2024 waren es noch 1.150 von 20.084 (5,7 Prozent) und 2023 waren es 1.054 von 16.430 (6,4 Prozent). (mas)

Ein Flugzeug A320 der Austrian Airlines am BER: Immer häufiger müssen Abschiebungen abgebrochen werden. Foto: picture alliance/dpa | —
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles