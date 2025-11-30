Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Im Magdeburger Dom: Ein Sarg, der des Kaisers würdig ist

Im Magdeburger Dom: Ein Sarg, der des Kaisers würdig ist

Im Magdeburger Dom: Ein Sarg, der des Kaisers würdig ist

Ein grauer Quader mit Inschriften liegt in der Hand einer Person - es handelt sich um das Modell für den kommenden Sarg Kaiser Ottos des Großen.
Ein grauer Quader mit Inschriften liegt in der Hand einer Person - es handelt sich um das Modell für den kommenden Sarg Kaiser Ottos des Großen.
Das Modell für den kommenden Sarg Kaiser Ottos des Großen. Foto: Kunststiftung Sachsen-Anhalt
JF-Plus Icon Premium Im Magdeburger Dom
 

Ein Sarg, der des Kaisers würdig ist

Otto der Große bekommt eine neue Totenlade: kunstvoll angefertigt aus Titan und Gold, das Wappen des Heiligen Römischen Reiches darauf prangend. Es gibt sie also noch, die guten Dinge.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das Modell für den kommenden Sarg Kaiser Ottos des Großen. Foto: Kunststiftung Sachsen-Anhalt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles